Магадан, 21 ноября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Магадане 21 ноября простились с двумя погибшими в ходе спецоперации колымчанами, Смирновым Романом и Барановым Антоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской мэрии.

Victorymuseum.ru Свеча памяти

Читайте также: Магаданец погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации

Роман Смирнов родился 16 октября 1983 года в селе Глухариное Среднеканского района Магаданской области. Погиб 29 октября. В ходе частичной мобилизации был призван в звании младшего сержанта.

«Мэрия Магадана приносит искренние соболезнования родным и близким Смирнова Романа Ивановича, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Роман Иванович служил старшим наводчиком минометного взвода минометной батареи десантно-штурмового батальона и в сражении с националистами проявил мужество и отвагу, за что был представлен к государственной награде. Мы будем хранить светлую память о герое, отдавшем свою жизнь, сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины и безопасность её граждан», — написано в некрологе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб призванный из Магадана Антон Баранов.