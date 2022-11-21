Омск, , 06:26 — REGNUM Принято решение о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей всем участникам спецоперации из Омской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Бурков.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ранее эта мера предусматривалась только для мобилизованных бойцов. Однако «удалось изыскать в бюджете средства для выплат другим категориям участников СВО».

Бурков уточнил, что региональную выплату получат контрактники, участники добровольческих отрядов, сотрудники подразделений Росгвардии и УМВД.

Сейчас областное министерство труда и социального развития разрабатывает соответствующий правовой акт. Эта работа завершится до конца ноября 2022 года. Выплаты на счета военнослужащих начнут переводить в декабре.

«Льготный пакет для мобилизованных также планируем распространить на все семьи, где есть наши герои СВО. Сейчас специалисты минтруда вносят правки в уже существующий правовой акт», — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам СВО и их семьям в Омской области помогают волонтёры, предприниматели, власти, общественные деятели и простые жители.

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