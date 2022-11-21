Хангаласский район, Якутия, , 06:21 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии в селе Верхний Бестях были найдены кости и рога северного оленя, шерстистого носорога, мамонта, бизона и снежного барана, которые жили много лет назад. Ископаемые останки обнаружил экскаваторщик АО «РИК Автодор» Сергей Фёдоров, сообщил «Якутск Вечерний».

Кости древнего животного пресс-служба ОАО «ОмскВодоканал»

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Особо редкой находкой стала часть черепа снежного барана, подобных экземпляров во всём мире насчитывается около 30. В месте, где были найдены останки сотни лет назад протекала река, пояснил палеонтолог Прокопий Ноговицын, который определил ценность ископаемых.

«Эта находка, безусловно, очень интересна своим разнообразием и сохранностью. В данное время мы очищаем и измеряем обнаруженные кости и ищем на них следы от орудий каменного века. Вполне вероятно, что кости этих животных могли быть повреждены древними охотниками, но пока ни одного такого следа нами не обнаружено», — отметил он.

Необычным он назвал шейный позвонок мамонта, на нём сохранились фрагменты затылочной части головы животного. То, что позвонок сросся с черепом — необычно: мамонт был либо очень зрелым, либо имел патологию. Находку намерены тщательно изучить.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре археологи нашли в Чурапчинском районе Якутии кости мамонта. Ископаемые обнаружены при раскопках. Уникальность находки в том, что на останках животного видны следы орудий древнего человека.