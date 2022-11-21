Хангаласский район, Якутия, 21 ноября 2022, 06:21 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии в селе Верхний Бестях были найдены кости и рога северного оленя, шерстистого носорога, мамонта, бизона и снежного барана, которые жили много лет назад. Ископаемые останки обнаружил экскаваторщик АО «РИК Автодор» Сергей Фёдоров, сообщил «Якутск Вечерний».
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Особо редкой находкой стала часть черепа снежного барана, подобных экземпляров во всём мире насчитывается около 30. В месте, где были найдены останки сотни лет назад протекала река, пояснил палеонтолог Прокопий Ноговицын, который определил ценность ископаемых.
Необычным он назвал шейный позвонок мамонта, на нём сохранились фрагменты затылочной части головы животного. То, что позвонок сросся с черепом — необычно: мамонт был либо очень зрелым, либо имел патологию. Находку намерены тщательно изучить.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре археологи нашли в Чурапчинском районе Якутии кости мамонта. Ископаемые обнаружены при раскопках. Уникальность находки в том, что на останках животного видны следы орудий древнего человека.