Благовещенск, , 06:08 — REGNUM Давление в водопроводной сети Благовещенска было снижено 21 ноября из-за шуги на реке Амур. Мелкая крошка льда препятствует водозабору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».

Вода из-под крана nicdalic

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Лёд и шуга проходят вблизи оборудования, с помощью которого идёт закачка воды. До ледостава давление в кранах горожан будет оставаться сниженным.

«Шуга — природное явление, с ним каждый год в разном объёме сталкиваются водозаборы получающие воду из открытых источников. Похожие ситуации происходили в крупных городах России», — пояснил директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением продолжаются в столице Приамурья с начала ноября. На систему подачи воды также негативно влияет маловодность реки Амур.