Благовещенск, 21 ноября 2022, 06:08 — REGNUM Давление в водопроводной сети Благовещенска было снижено 21 ноября из-за шуги на реке Амур. Мелкая крошка льда препятствует водозабору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».
Читайте также: Жителей столицы Приамурья предупредили о возможных перебоях с водой
Лёд и шуга проходят вблизи оборудования, с помощью которого идёт закачка воды. До ледостава давление в кранах горожан будет оставаться сниженным.
Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением продолжаются в столице Приамурья с начала ноября. На систему подачи воды также негативно влияет маловодность реки Амур.