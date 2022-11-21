Сыктывкар, , 06:11 — REGNUM Старейший муниципальный хлебокомбинат Коми, попавший весной 2022 года в центр скандала, — ООО «Ухтахлеб» решением арбитража признано банкротом. В отношении компании «Ухтахлеб» введено конкурсное производство на шесть месяцев, которое пройдёт «по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника». Вердикт подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсным управляющим предприятия, ведущего свою историю с 1951 года, назначен Юрий Долгачев — участник ассоциации арбитражных управляющих «Арсенал».

В реестр кредиторов внесены претензии межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Коми на сумму 3 143 790 рублей 30 копеек.

Следующий отчёт управляющего суд заслушает 10 мая 2023 года.

Напомним, в марте 2022 года в соцсетях появилось сообщение о том, что как минимум один из сотрудников хлебокомбината вместо зарплаты получил долговую расписку.

Само предприятие в ЕГРЮЛ оформлено в декабре 2013 года, а с февраля 2022 года числится в стадии ликвидации. Актив принадлежит муниципальному образованию городского округа «Ухта». По итогам 2021 года выручка ООО снизилась на 27% и составила 57,88 млн рублей, при этом чистый убыток был 4,2 млн рублей.

На хлебокомбинате на конец 2021 года числилось 64 сотрудника против 88 человек в 2020 году.

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