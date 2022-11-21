Хабаровск, 21 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Хабаровске в спорткомплексе «Олимпия» состоялся благотворительный концерт-аукцион «Всё для Победы». Зрители и благотворители увидели выступления сильнейших гимнасток города, а также начинающих спортсменок. Кроме того, пришедшие могли купить картины, детские домики-светильники, игрушки и другие сувениры, сделанные руками юных спортсменов. Все собранные средства пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Мэрия Хабаровска Гимнастки

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«Мы собрали 300 тысяч рублей. Может, в масштабах страны не так много, но для нас — это ценно. Дети будут знать, что они сделали доброе дело, и их труд будет вкладом в общую победу», — сказала председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры службы «Милосердие» во Владивостоке изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции. Помощь в приобретении необходимых материалов оказывают жители и предприятия.