Владивосток, , 05:53 — REGNUM Волонтёры службы «Милосердие» во Владивостоке изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции. Помощь в приобретении необходимых материалов оказывают жители и предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Маскировочная сеть Мэрия Владивостока

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«Для нас это проект новый. Две недели искали основу для сетей, просматривали опыт мастериц западных регионов страны, изучали виды плетения, определяли оптимально подходящие по цвету и структуре ткани. Наши добровольцы начали с изготовления заготовок для сетей, а после крепим их к сеткам. Благодарим всех, кто помогает материалами и занят изготовлением сетей», — рассказала координатор работы Инна Чистякова.

Марфо-Мариинский монастырь передал волонтёрам более десяти мешков с материалом и закройные ножницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени завершился двухдневный телемарафон «100 миллионов для Победы». С 18 по 19 ноября было собрано более восьми миллионов рублей на покупку дорогостоящего оборудования для участников специальной военной операции.