Тегеран, 21 ноября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционной Тегерану партии в Иракском Курдистане нанесли иранские ВС. Об этом 21 ноября сообщило агентство Shafaq.

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Уточняется, что удар был нанесён по штабу иранской курдской оппозиционной партии в городе Кёй-Санджак в окрестностях Эрбиля. По предварительным данным, удар был нанесён тремя ракетами, информация уточняется.

Кроме того, иранские ВС атаковали лагерь беженцев в городе Бахирка, расположенном на севере от Эрбиля. По данным агентства, в результате удара погибли мирные граждане, данные о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Одновременно с ударами в консульстве США в Эрбиле были включены сирены воздушной тревоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава иранского спецподразделения «Кудс» в составе «Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР) Измаил Каани посетил Ирак с незапланированным визитом.