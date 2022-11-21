Вашингтон, 21 ноября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Фотоколлаж, высмеивающий финансирование президентом США Джозефом Байденом киевского режима из карманов американцев опубликовал 20 ноября в социальных сетях сын бывшего американского лидера Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

На фотоколлаже изображён телефонный разговор между Владимиром Зеленским и главой Белого дома.

«Где мои деньги, Джо?» — задаёт вопрос Зеленский Байдену. «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — отвечает американский лидер.

В комментариях к опубликованной картинке Трамп-младший поясняет, что это всего лишь пародия. Однако при этом сын Трампа отметил, что он «как здравомыслящий человек» не удивится, если вдруг выяснится, что так всё и было на самом деле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США среди сторонников Республиканской партии выросло число противников предоставления военной помощи Киеву.