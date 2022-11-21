Москва, , 06:57 — REGNUM Акционерное общество, которое было создано на базе старейшего российского издательства «Художественная литература», попытаются продать с торгов, намеченных на 5 декабря 2022 года. Помимо 100% акций АО «Издательство «Художественная литература», принадлежащих государству, в состав лота входит административно-офисное здание c земельным участком на улице Новая Басманная. Стартовая цена составит 431,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку торгов.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

На балансе АО — земельный участок общей площадью 1 468 кв. м и расположенное на нем здание площадью 4073,9 кв. м. Здание является объектом культурного наследия, как дом, в котором после возвращения из ссылки жил декабрист Фёдор Вишневский, и подлежит охране.

Напомним, это не первая попытка реализовать государственный актив. Он был в числе тех десяти государственных типографий и издательств, которые планировали распродать в феврале–марте 2022 года. Как попытка 2022 года, так и попытка продажи в 2021 году были признаны не состоявшимися, так как на тендер не поступило ни одной заявки. В 2021 году торги проходили с начальной ценой почти 0,6 млрд рублей.

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