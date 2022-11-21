Москва, 21 ноября 2022, 06:57 — REGNUM Акционерное общество, которое было создано на базе старейшего российского издательства «Художественная литература», попытаются продать с торгов, намеченных на 5 декабря 2022 года. Помимо 100% акций АО «Издательство «Художественная литература», принадлежащих государству, в состав лота входит административно-офисное здание c земельным участком на улице Новая Басманная. Стартовая цена составит 431,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку торгов.
Издательство было создано в 1930 году. Инициаторами называют Максима Горького и Иосифа Сталина.
На балансе АО — земельный участок общей площадью 1 468 кв. м и расположенное на нем здание площадью 4073,9 кв. м. Здание является объектом культурного наследия, как дом, в котором после возвращения из ссылки жил декабрист Фёдор Вишневский, и подлежит охране.
Справка: по итогам 2021 года выручка издательства составила 25,03 млн рублей при чистой прибыли — 1,5 млн рублей. В 2022 году компания по госконтракту выступала поставщиком книг для библиотек Башкирии.
Напомним, это не первая попытка реализовать государственный актив. Он был в числе тех десяти государственных типографий и издательств, которые планировали распродать в феврале–марте 2022 года. Как попытка 2022 года, так и попытка продажи в 2021 году были признаны не состоявшимися, так как на тендер не поступило ни одной заявки. В 2021 году торги проходили с начальной ценой почти 0,6 млрд рублей.
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