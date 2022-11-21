Нижневартовск, Югра, 21 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации со строительством клинической окружной больницы в городе Нижневартовске (ХМАО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре СКР.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

Руководитель Следственного комитета заинтересовался не только многолетним строительством окружной больницы в Нижневартовске, но и сообщениями о возможном хищении выделенных на эти цели бюджетных денег.

«Объект возводится уже много лет, сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а недостроенное сооружение уже нуждается в ремонте», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в СУ СКР по ХМАО расследуется уголовное дело по обвинению директора филиала казенного учреждения ХМАО «Управление капитального строительства» в получении взятки в размере 35 млн рублей от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительных результатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре вновь перенесены сроки сдачи в эксплуатацию Центральной окружной больницы в Нижневартовске, которая строится с 2007 года. Власти ХМАО с 2015 года неоднократно и практически ежегодно переносят сроки сдачи больницы. Изначально предполагаемая полная стоимость объекта была чуть более 4 млрд рублей, к 2022 году она выросла до 30 млрд рублей.