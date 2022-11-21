Пенза, 21 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Компания из топ-15 земельных банков России (по площади) продаёт свои активы в Пензенской и Саратовской областях. Агропромышленный холдинг «Ростагро», принадлежащий банку «Траст», планируется реализовать 12 декабря 2022 года с начальной ценой 14 430 673 004 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

В составе лота среди прочего планируется продать 100% долей в уставных капиталах сразу шести компаний — «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания «Ростагро». Помимо этого, единым лотом с компаниями планируется реализовать право требования на сумму 2,2 млрд рублей.

Напомним, также в декабре 2022 года с торгов планируется реализовать крупный агропромышленный холдинг Башкирии. Стартовая цена за шесть компаний группы «Русское зерно Уфа» превышает 6,3 млрд рублей. Владеет активом, чей земельный банк составляет 18 тыс. га, подконтрольная банку «Траст» компания. Сам же банк принадлежит ЦБ РФ.