Берлин, 21 ноября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Серьёзные бреши в системе противовоздушной обороны Европы выявило падение ракеты, запущенной киевским режимом, в Польше. Об этом 20 ноября заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», — указала глава минобороны ФРГ.

Ламбрехт подчеркнула, что после экономии, которая продолжалась в течение последних десятилетий, бундесвер столкнулся с серьёзными проблемами. Варшаве глава минобороны ФРГ предложила предоставить для защиты неба истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил важность точных оценок в ситуации с киевской ракетой в Польше, чтобы избежать ложной интерпретации событий.