Кемерово, , 06:09 — REGNUM У нас очень мудрый президент, который напомнил, что наши предки были героями. Такое мнение высказала жительница Кемерова Любовь Бульденко. Она призвала жителей России объединиться в поддержке российских солдат, которые сейчас борются с нацистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня так получилось, что наша страна оказалась один на один со странами НАТО. Давайте будем объединяться и не допускать, чтобы бандеровцы смогли нас победить. Мы вносим свой вклад: вяжем носки, собираем посылки. Мы стараемся поддерживать наших солдат, — отметила Бульденко. — Нам нельзя отступать, от этого зависит наше будущее».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике.

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