Афины , , 04:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано сейсмологами у побережья острова Крит. Об этом 21 ноября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 23:24 по всемирному координированному времени (02:24 мск 21 ноября). Эпицентр находился в Критском море в 63 км на северо-запад от греческого населённого пункта Фрай (проживает 357 человек) на Южных Эгейских островах.

Город Ираклион, в котором проживает около 137 тыс. человек, располагался в 129 км на северо-восток от эпицентра. Очаг землетрясения находился на глубине 74 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Стоит отметить, что Греция является страной, на территории которой регистрируется около половины всех подземных толчков, происходящих в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении силой 2,7, которое произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии.

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