Москва, 21 ноября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 14 марта 2023 года в рамках банкротства компании «Форвард-Фильм» планирует рассмотреть требование конкурсного управляющего к Владимиру Гусинскому, чьи данные совпадают с данными известного медиамагната, основателя группы «Мост». Претензии к нему выделены в отдельное производство, изначально он фигурировал как один из четырёх ответчиков, которых требовали привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать с них убытки — 2 171 236 314 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Требование к Гусинскому о привлечении «к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Форвард-Фильм» выделили в отдельное производство в конце марта 2022 года, но до сих пор не прошло даже предварительного заседания. В середине ноября 2022 года заседание не состоялось, так как в материалах дела не было доказательств уведомления ответчика. Будет ли откорректирована сумма претензий, пока не известно.

Компания-должник создана 20 июля 2005 года. Банкротом её признали в мае 2018 года. По открытым данным, кинокомпания занималась производством телесериалов. По данным газеты «Коммерсант», до 2017 года продукция выпускалась для НТВ и «России 1».

Напомним, ранее по требованию управляющего кинокомпании-банкрота к субсидиарной ответственности привлекли собственника ООО — швейцарскую компанию New Century Distribution LLC. Сумму претензий определят после расчёта с кредиторами. По долгам российского кинопроизводителя также была сделана попытка привлечь к ответу американского кинорежиссёра Кристофера Рено.