Алчевск, ЛНР, , 04:12 — REGNUM Населённый пункт Алчевск был обстрелян киевскими боевиками с применением РСЗО HIMARS. Об этом 21 ноября сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Обстрел Алчевска со стороны ВСУ был зарегистрирован в 01:37 мск. Киевские боевики выпустили по населённому пункту две ракеты с применением РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками населённого пункта Кременной в ЛНР. В результате обстрела повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередач.

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