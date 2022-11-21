Волгоград, , 06:52 — REGNUM АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», которое является дочерним активом ПАО «Россети Юг», 20 декабря 2022 года планирует реализовать единым имущественным комплексом спортивно-оздоровительную базу отдыха «Репино». Стартует тендер с начальной ценой 19,7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера на сайте АО «Российский аукционный дом».

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

База отдыха расположена на хуторе Репино Среднеахтубинского района. Она включает в себя 15 нежилых зданий, в том числе административное здание, 12 летних домиков, хозяйственный блок. В состав лота также входят 22 позиции движимого имущества.

Объекты расположены на участке общей площадью 13 000 кв. м, который находится в аренде на 49 лет.

Напомним, также в Санкт-Петербурге ранее депутаты одобрили приватизацию актива региона — санатория «Белые ночи», который планируется продать со стартовой ценой 1,5 млрд рублей.