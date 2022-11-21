Волгоград, 21 ноября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», которое является дочерним активом ПАО «Россети Юг», 20 декабря 2022 года планирует реализовать единым имущественным комплексом спортивно-оздоровительную базу отдыха «Репино». Стартует тендер с начальной ценой 19,7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера на сайте АО «Российский аукционный дом».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

База отдыха расположена на хуторе Репино Среднеахтубинского района. Она включает в себя 15 нежилых зданий, в том числе административное здание, 12 летних домиков, хозяйственный блок. В состав лота также входят 22 позиции движимого имущества.

Объекты расположены на участке общей площадью 13 000 кв. м, который находится в аренде на 49 лет.

Напомним, также в Санкт-Петербурге ранее депутаты одобрили приватизацию актива региона — санатория «Белые ночи», который планируется продать со стартовой ценой 1,5 млрд рублей.