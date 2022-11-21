Брюссель, 21 ноября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Инициативу создания новых транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России поддержал Евросоюз. Такое заявление сделал 20 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель напомнил, что Россия и Китай играют ведущую роль в Средней Азии, однако при этом регион стремится улучшить отношения со своими европейскими партнёрами. Боррель указал, что лидеры стран региона осуществляют различные программы реформ, а взаимоотношения между странами улучшаются. По мнению Борреля, ЕС необходимо воспользоваться этими переменами в собственных целях.

«Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — добавил глава дипломатии Евросоюза.

Как пояснил Боррель, речь идёт, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте. Развитие этого маршрута глава дипломатии ЕС обсуждал на встрече с другими политиками в Казахстане. Данный транспортный маршрут начинается в Китае, затем идёт через территорию Казахстана и через акваторию Каспийского моря в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы дипломатии ЕС Борреля, западные страны вводят антироссийские санкции для давления на Москву и они не направлены на Казахстан или какую-либо другую страну.