Севастополь, 21 ноября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В арбитраж Севастополя поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Минобороны России. Исковое заявление суд пока не принял к производству и дату заседания по рассмотрению обоснованности претензий не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск от Игоря Найденова подан в суд 17 ноября 2022 года. Сумма долга пока не обнародовалась.

Между тем в 2020 году в реестре юридически значимых событий один и тот же кредитор завода — конкурсный управляющий АО «Научно производственное объединение «Волго» — трижды обнародовал сообщения о планах обратиться с банкротными исками к ФГУП.

Финансовые претензии к ФГУП на сегодня имеют ещё ряд кредиторов. Так, 9 декабря 2022 года арбитраж рассмотрит иск АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» на сумму 23,366 млн рублей, которая фигурирует как долг и неустойка. 28 ноября планируется заседание по иску компании «Тартус» на сумму более 24,1 млн рублей.

В ЕГРЮЛ завод-ответчик фигурирует с 21 февраля 1995 года, но ведёт свою историю с 1887 года. Он среди прочего работает в сфере комплексного ремонта по поддержанию технической готовности кораблей и судов Военно-морского флота РФ.