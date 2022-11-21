Москва, , 03:34 — REGNUM Ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей стали причинами возникновения пожара на складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Пожар Dave Hogg

Как было установлено следствием, возгорание двух обособленных строений общей площадью 2 500 кв. метров произошло днём 20 ноября в городе Москве в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что на месте пожара после тушения были обнаружены тела погибших, личности жертв пожара устанавливаются. Следователи совместно с криминалистами провели частичный осмотр места происшествия. Был организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. Были назначены все необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате пожара на складе в центре Москвы.

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