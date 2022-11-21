Лондон, 21 ноября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Оружие, поставляемое Киеву западными странами, может оказаться в руках террористов или преступников. Такое заявление сделал глава британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар в интервью Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы и их «работа»

По мнению Биггара, существует опасность, что в конце конфликта могут остаться излишки вооружений, которые могут попасть в руки преступников или террористов. Биггар уточнил, что он обсуждал такую вероятность с киевскими властями и получил уверения в том, что оружие отслеживается.

Кроме того, Биггар уточнил, что на сегодняшний день нет никаких свидетельств продажи оружия террористам или преступникам.

Напомним, на фоне конфликта на территории б. УССР, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают поставки военной помощи Киеву.

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