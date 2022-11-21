Анкара, , 02:04 — REGNUM Удары по городу Кобани (курдское название Айн-эль-Араб) нанесла Турция. Об этом 21 ноября сообщает курдское агентство Firat News Agency.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Город находится на восточном берегу Евфрата в 150 км от центра провинции Алеппо. Уточняется, что под обстрел попала западная часть города. Кроме того, под огонь попали и посты сирийских военнослужащих в поселке Ашме.

Официальный представитель командования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) ИА REGNUM 20 ноября сообщил о гибели 15 военнослужащих из подразделений правительственных войск, которые были переброшены на север Сирии для отражения возможного вторжения Турции. Сами СДС потеряли убитыми и ранеными 35 бойцов.

В свою очередь, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что в результате ударов турецкой армии под Африном и Кобани в провинции Алеппо есть пострадавшие среди военных и среди гражданского населения.

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