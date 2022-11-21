Москва, , 01:32 — REGNUM До шести человек возросло число погибших в результате крупного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщили в экстренных службах.

Пожар 61.mchs.gov.ru

На настоящий момент подтверждена гибель шести человек.

Возгорание произошло в 15:13 мск в двухэтажном кирпичном здании склада, расположенного на Комсомольской площади. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали семерых человек. К тушению пожара привлекались 121 человек и 42 единицы техники, а также пожарный поезд.

Общая площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Ликвидация пожара была объявлена в 23:55 мск. В результате пожара погибли шесть человек, тело последнего погибшего было найдено при разборе завалов после ликвидации пожара.

Следователи выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара, опрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на складе в центре Москвы.

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