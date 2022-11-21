Берн, , 01:05 — REGNUM Французский кинорежиссер, актёр, сценарист, продюсер и монтажёр Жан-Мари Штрауб скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии. Об этом 20 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Киноархив Швейцарии.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Как рассказал представитель Киноархива Кристоф Болли, информацию о смерти режиссёра сообщила его супруга. Жан-Мари Штрауб скончался 20 ноября в шесть частов утра в себя дома в швейцарском Роле.

Другие подробности не приводятся.

Штрауб родился во Франции 8 января 1933 года, свой пути в кинематографе он начинал в качестве ассистента режиссёра у таких мастеров, как Жан Ренуар, Жак Риветт и Робер Брессон. Большую часть своих киноработ он снял в соавторстве со своей супругой Даниель Юйе. Они отстаивали чистоту кинематографического языка, отдавая предпочтение при съёмках непрофессиональным актёрам.

Закиноработу «Классовые отношения» (1984) — экранизацию неоконченного романа Кафки, Штрауб получил награду «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале.