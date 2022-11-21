Москва, , 00:28 — REGNUM Крупный пожар был ликвидирован в здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар LoggaWiggler

Площадь пожара составила около 2,5 тыс. квадратных метров. Локализация была объявлена в 18:20 мск, а в 22:03 мск спасатели ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация пожара была объявлена в 23:55 мск, почти через девять часов после начала возгорания.

Информация о пожаре на цветочном складе поступила в 15:13 мск, прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали семь человек. В результате пожара произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами.

При разборе завалов были обнаружены пять тел погибших, ещё один человек пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели пяти человек, будут устанавливать сотрудники Следственного комитета РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подтверждена гибель пяти человек в результате пожара на складе в центре Москвы.

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