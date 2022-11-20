Донецк, 20 ноября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку восемь снарядов.