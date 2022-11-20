Астана, , 23:25 — REGNUM В Казахстане в соответствии с законом прошли выборы президента страны. Об этом, как передает Tengrinews. kz, заявил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения Республиканского общественного штаба.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, равные возможности были предоставлены всем кандидатам в президенты.

«Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию, — подчеркнул он. — Никаких ограничений в отношении кого-либо не было».

Токаев добавил, что справедливо и открыто прошла эта кампания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента страны.