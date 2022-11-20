Лондон, , 23:07 — REGNUM Глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое западными странами Киеву оружие может попасть в руки преступных группировок и террористов в Британии. Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

Рынок оружия

По его словам, при любом конфликте, когда поставляется оружие, «существует риск ответного удара».

«В конце конфликта остается избыточное оружие, которое попадает в руки преступников или террористов», — отметил Биггар.

Он также добавил, что полиция на территории ЕС разыскивает пулеметы, пистолеты и гранаты, поступающие в продажу и представляющие собой «ответный удар» в ситуации вокруг конфликта на территории б. УССР.