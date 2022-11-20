Москва, 20 ноября 2022, 22:47 — REGNUM Сирийские террористы оборудовали склады с оружием в лагерях для беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб.
Он добавил, что террористы всячески препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций.