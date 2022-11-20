Доха, , 22:39 — REGNUM Центрфорвард «Фулхэм» и сборной Сербии по футболу Александар Митрович обратился к россиянам, поддерживающим сербскую команду на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

Александар Митрович Ardfern

«Мы знаем, что множество людей из России будет поддерживать сборную Сербии. Мы очень благодарны за то, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Особенно на таком большом турнире, как этот. Мы этому всегда рады и хотим поблагодарить вас за это», — цитирует Митровича «Матч ТВ».

24 ноября сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича в матче первого тура групповой стадии мундиаля сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.