Донецк, 20 ноября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Населенные пункты Минеральное, Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:05 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 21:15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 21:15 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую.