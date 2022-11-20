Доха, , 22:33 — REGNUM 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе национальной сборной Аргентины по футболу. Об этом 20 ноября сообщает испанское издание Marca.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Последние два дня аргентинец тренировался отдельно от команды. Отмечалось, что Месси не занимался в общей группе из-за большой нагрузки на икроножные мышцы.

22 ноября сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 13 турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.