Доха, 20 ноября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе национальной сборной Аргентины по футболу. Об этом 20 ноября сообщает испанское издание Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Последние два дня аргентинец тренировался отдельно от команды. Отмечалось, что Месси не занимался в общей группе из-за большой нагрузки на икроножные мышцы.

22 ноября сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 13 турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.