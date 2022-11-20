Астана, , 22:26 — REGNUM Политика Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана поздравил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба экс-президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Искренне поздравляю вас (Касым-Жомарт Токаев) с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! — говорится в поздравлении Назарбаева. — Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы».

Назарбаев также пожелал Токаеву, чтобы он всегда пользовался уважением народа и всеобщей поддержкой.

Напомним, результаты экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество», свидетельствуют, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с более чем 85% голосов.