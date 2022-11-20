Москва, 20 ноября 2022, 22:24 — REGNUM Инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ, но строго в рамках их мандата. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его словам, если инспекторы хотят осмотреть объект, «никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано».
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом о немедленном прекращении обстрелов ЗАЭС.
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