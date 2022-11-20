Москва, , 22:20 — REGNUM 26-летний опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Узбекистана (0:0), проходивший 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В целом игру можно занести в актив. Получив практику, две игры «на ноль». Надо спрашивать нападающий, почему не забили. Александр Соболев три-четыре раза мог отличиться. В «Спартаке» он забивает. Это товарищеские игры, надо понимать, что ты не бежишь, сломя голову. Не надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», — цитирует Баринова издание «Чемпионат».

В прошедший четверг, 17 ноября, сборная России в товарищеском матче со сборной Таджикистана, проходившем в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе», также сыграла вничью со счетом 0:0.