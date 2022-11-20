Дамаск, , 22:10 — REGNUM Не менее 15 сирийских военнослужащих погибли в результате массированных ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, передает 20 ноября телеканал Rudaw.

Сирия Минобороны России

Отмечается, что сообщения о наибольшем числе жертв поступили из района Такель-Бакль, в окрестностях города Эль-Маликия, где во время налета погибли 11 военных, еще шесть получили ранения.

Потери курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС) составили более 30 убитых и раненых.

Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что в ходе проведения новой операции «Коготь-меч» Военно-воздушные силы (ВВС) Турции 20 ноября не входили в воздушное пространство Сирии.