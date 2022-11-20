Париж, , 22:05 — REGNUM Новые поездки в Россию и на территорию бывшей УССР для обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) планирует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 20 ноября сообщил он сам в эфире французского телеканала BFM.

Запорожская АЭС (сс) DENAMAX

«Собираюсь на… [территорию бывшей УССР], в Россию и, разумеется, на ЗАЭС», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели телефонный разговор после сообщений об обстрелах ЗАЭС.

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