Донецк, 20 ноября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Города Донецк, Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 20:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 20:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Яковлевке три снаряда калибра 122 мм.