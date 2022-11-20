Нью-Дели, 20 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Индии на трассе Пуна — Бангалор столкнулись десятки автомобилей. Об этом 20 ноября сообщил телеканал NDTV.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

Массовое ДТП произошло в центральном штате Махараштра. По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек, еще 30 пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 15 человек и еще около 40 получили ранения.