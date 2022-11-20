Доха, , 21:39 — REGNUM 33-летний форвард «Фенербахче» Эннер Валенсия с оценкой 8.93 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча-открытия чемпионата мира 2022 Катар — Эквадор (0:2).

Чемпионат мира по футболу Fifa.com

В матче с хозяевами мундиаля Эннер Валенсия отметился двумя забитыми мячами, двумя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и двумя удачными отборами. Точность передач эквадорца составила 62%.

В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 15 забитых мячей и 4 результативные передачи в 22 матчах за турецкий клуб во всех турнирах. Также футболист получил две желтые и одну красную карточки.