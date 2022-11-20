Астана, 20 ноября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с более чем 85% голосов, свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По данным опроса, Токаев набирает 82,45% голосов. Жигули Дайрабаев набирает 3,33% голосов, Мейрам Кажыкен — 2,23%, Каракат Абден — 2,54%, Салтанат Турсынбекова — 2,08%, Нурлан Ауесбаев — 2,17%, «против всех» проголосовали 5,20% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать 50% голосов при отсутствии порога явки. Право голоса на выборах есть почти у 12 миллионов жителей республики.