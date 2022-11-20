Донецк, 20 ноября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи.