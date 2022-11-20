Вашингтон, , 21:24 — REGNUM В США нужно ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Об этом сообщил президент США Джо Байден, заявление которого 20 ноября обнародовал Белый дом.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Мы должны бороться с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — отметил Байден.

По его словам, в стране необходимо запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 ноября в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо мужчина открыл стрельбу в ночном клубе. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 18 получили ранения.