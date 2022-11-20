Вашингтон, 20 ноября 2022, 21:23 — REGNUM Вина за конфликт на территории б. УССР полностью лежит на Вашингтоне, поскольку Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью американскому журналу The New Yorker.
Он также напомнил, что Путин не раз давал понять, что Россия не может допустить превращения Киева в оплот Запада, что это угроза экзистенциального характера и для Москвы это просто неприемлемо.
Политолог также подчеркнул, что в западных странах пытаются объяснить начало Россией спецоперации тем, что Путин якобы исходит из «империалистических соображений», однако в действительности это не так.