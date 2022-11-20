Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Вина за конфликт на территории б. УССР полностью лежит на Вашингтоне, поскольку Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью американскому журналу The New Yorker.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть огромное количество доказательств того, что именно расширение НАТО и общая политика превращения [киевский режим] в западный бастион на границе с Россией побудили (президента России Владимира) Путина начать спецоперацию», — считает Миршаймер, отметив, что вина за это полностью лежит на Вашингтоне.

Он также напомнил, что Путин не раз давал понять, что Россия не может допустить превращения Киева в оплот Запада, что это угроза экзистенциального характера и для Москвы это просто неприемлемо.

Политолог также подчеркнул, что в западных странах пытаются объяснить начало Россией спецоперации тем, что Путин якобы исходит из «империалистических соображений», однако в действительности это не так.