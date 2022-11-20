Доха, 20 ноября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. 20 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» национальная сборная Эквадора в матче-открытии чемпионата мира по футболу одержала уверенную победу над хозяевами мундиаля со счетом 2:0.

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Забитыми мячами в ворота сборной Катара отметился 33-летний форвард турецкого клуба «Фенербахче» Эннер Валенсия (16’ пенальти, 31’ Ангело Песьядо). Желтые карточки получили Саад аль-Шиб, Алмоез Али, Мойсес Кайседо, Карим Будиаф, Себастьян Джегсон Мендес и Акрам Афиф. Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Составы команд:

Катар: аль-Шиб, Мигел, Хассан, Ахмед, Хитем, Хишам, Будиаф, Хухи, Аль-Хаидос (Ваад, 71’), Афиф, Али (Мунтари, 72’).

Эквадор: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Песьядо, Ибарра (Сармьенто, 68’), Мендес, Кайседо (Франко, 90'), Эстрада (Родригес, 90'), Валенсия (Сифуэнтес, 77'), Плата.

На данный момент сборная Эквадора с одной победой и тремя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы A. Сборная Катара без очков опустилась на последнюю четвертую строчку.