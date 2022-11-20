Доха, , 21:10 — REGNUM Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о том, что бывший одноклубник по «Ливерпулю» Садио Мане пропустит чемпионат мира 2022 года по футболу из-за травмы.

Садио Мане Екатерина Лаут

«Я позвонил ему на следующий день и, очевидно, хотел узнать, как у него дела. Ходило много слухов. Это была не самая лучшая новость, которую он получил, и, к сожалению, он не сможет принять участие в этом турнире. Мне жаль его. Я знаю, как усердно он работал для этого, и он был бы важен для команды Сенегала», — цитирует ван Дейка издание The New Arab.

Напомним, что Мане получил повреждение в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Вердера» (6:1).

В текущем сезоне на счету Садио Мане десять забитых мячей и четыре результативные передачи в 22 матчах за мюнхенскую «Баварию» во всех турнирах.