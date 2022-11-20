Брюссель, , 21:07 — REGNUM Главы МИД стран G7 осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября. Об этом говорится в распространенном заявлении G7.

Пуск баллистической ракеты

«Данный пуск является еще одним явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Ракетные испытания Пхеньяна «представляют серьезную угрозу региональному и международному миру», а также создают «непредсказуемые риски для международной гражданской авиации и морского судоходства», считают главы МИД стран G7.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 18 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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